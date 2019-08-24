1 Hakkari'de 1 asker şehit oldu PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

2 Uşak'ta orman yangını Yangın uzun uğraşlar sonucu havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

3 TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda ABD ile yapılan anlaşmanın ilk safhasında, her iki ülkenin komutanlarının katılımıyla bölgede uçuş gerçekleştirildi.

4 ABD'de bir kişi elektronik sigaradan öldü Sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığıyla ilgili 193 vaka buldu.

5 Murat Boz-Aslı Enver çifti 2 günlük tatilde Kasım ayında üçüncü kez aşklarına şans tanıyan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, aşklarını Bodrum’da tazeliyor.

6 Sezen Aksu babasını son yolculuğuna uğurladı İzmir'de gerçekleştirilen cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla gibi ünlü isimler de katıldı.