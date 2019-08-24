TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.