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TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda

ABD ile yapılan anlaşmanın ilk safhasında, her iki ülkenin komutanlarının katılımıyla bölgede uçuş gerçekleştirildi.

AA | 24.08.2019 - 19:47..
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TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.

TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda

TSK helikopteri Fırat'ın doğusunda

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