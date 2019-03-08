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TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı

Şehirde Esad güçleri sivilleri hedef aldığı için son günlerde yeniden göç tehlikesinin oluştuğu bir dönem yaşanıyor.

AA | 08.03.2019 - 14:16..
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TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetini başlattı.

Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor.

DEVRİYELER DEVAM EDECEK

TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor: "İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys." Devriyelerin devam etmesi bekleniyor.

TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı

RUS ORDUSU DA DEVRİYEDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün katıldığı AA Editör Masası'nda gün içerisinde, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusu ise 10 noktada mevcut.

TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı

TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı

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