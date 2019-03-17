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TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

Hava ve karadan bombardıman altında olan Suriye’nin İdlib kentinde 'Gerginliği Azaltma Kontrol' gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci devriye görevini gerçekleştirdi.

DHA | 17.03.2019 - 19:02..
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İdlib’in Cisr Şuğur ile Morik bölgeleri arasında gerçekleşen devriye sırasında TSK’nın zırhlı araçlarına ÖSO güçleri eşlik ederken, güzergah üzerindeki siviller de sevgi gösterisinde bulundu.

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

İKİNCİ DEVRİYE TAMAMLANDI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan ve İdlib bölgesinde 12 üssü bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Mart günü yaptığı ilk devriye görevinin ardından bugün ikinci devriye faaliyetini de gerçekleştirdi.

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

SURİYELİLERDEN KONVOY

Saat 15.00 sıralarında Cisr Şuğur bölgesindeki üsten çıkan TSK’ya ait 4 zırhlı araç, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin silahlı araçlarının eşliğinde devriye görevine başladı.

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

Cisr Şuğur’dan çıkan TSK birlikleri; Khribat El Javz, İştebrak, Sehel El Gab, Cebel Şahşevu, Sher Mağar, Kefren Buda, Alhbit ve Han Şeyhun güzergahlarından geçerek, Morik bölgesinde bulunan üsse ulaşarak devriye görevini tamamladı. ÖSO güçlerinin önlem aldığı devriye faaliyeti sırasında, TSK birliklerinin geçtiği güzergahtaki siviller de Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı


TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

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