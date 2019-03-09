TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki bir tesisin uzaydan çekilen görüntülerinden hareketle, Kuzey Kore’nin bir füze veya uydu fırlatmaya hazırlandığı iddiası ileri sürüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtlere zulmeden PKK'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz" dedi.