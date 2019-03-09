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TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

Suriye'de gittiği her bölgede barış ve huzur ortamını sağlayan Türk askeri, yine sevgi gösterileriyle karşılandı.

AA | 09.03.2019 - 17:06..
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TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TSK, Soçi Zirvesi'nde kararlaştırılan "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyetini bitirdi. Türk askeri, devriye faaliyeti sırasında bazı güzergahlarda Türk bayrağı taşıyan çocuklar tarafından karşılandı.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HIZ KESMİYOR

14.00'te başlayan devriye, El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki 6 nolu gözlem noktasından başladı. Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu nokta üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında son buldu.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

DEVRİYELERİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

Beşar Esad rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

BÖLGEDE 12 GÖZLEM NOKTAMIZ VAR

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası bulunuyor.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

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