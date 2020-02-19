taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0847
Euro
6.5687
Altın
1608.57
Borsa
119196.09
Gram Altın
314.727
Bitcoin
62102.53

TSK İdlib'de yeni askeri nokta oluşturuyor

TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi.

İHA | 19.02.2020 - 21:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor.

YENİ ASKERİ NOKTA OLUŞTURULACAK

TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, görüntüleri paylaşarak TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını ifade etti.

TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi VİDEO

İlginizi Çekebilir
Osman Kavala adliyeye sevk edildi
Gezi Parkı davasından beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serrac: Hafter ile yürütülen müzakereler askıya alındı
Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.
Felsefe kitapları okuyan Atakan'ın hedefi büyük
Okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Atakan Kayalar, cumhurbaşkanı olmak istiyor.
Esad'a Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver çağrısı
ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
675
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
427
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
670
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
415
Felsefe kitapları okuyan Atakan'ın hedefi büyük
Felsefe kitapları okuyan Atakan'ın hedefi büyük
364
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
321
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir