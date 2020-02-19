TSK İdlib'de yeni askeri nokta oluşturuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor.

YENİ ASKERİ NOKTA OLUŞTURULACAK

TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, görüntüleri paylaşarak TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını ifade etti.

TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi VİDEO