taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.807
Euro
6.5838
Altın
1332.3
Borsa
92825.57
Gram Altın
248.648

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Doğalgaz ve petrol gerginliğinin yaşandığı döneme denk gelen tatbikat Rumlarda kaygıya neden oldu.

AA & Ensonhaber | 12.06.2019 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak askerî tatbikat başlattı.

ULUSLARARASI SULARDA EĞİTİM

Kara ve deniz safhalarından oluşan tatbikatta, iki ülke gemileri uluslararası sularda da eğitim yapacak.

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin adıyla her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi.

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, 2 bölümden oluştu. Tatbikatın kara bölümü, bugün Girne'deki 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde yapıldı.

Acil iniş yapan bir uçağa nasıl müdahale edilir VİDEO

GİRNE SEMALARINDA TEHLİKE SİNYALİ

Senaryoya göre, İzmir- Kıbrıs güzergahında uçuş yapan hava yolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başlarken, Girne semalarında 'tehlike' sinyali verdi.

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, bölgeye arama- kurtarma helikopteri, ambulans helikopter, arama- kurtarma birlikleri ve ambulans ile itfaiye aracı gönderildi.

Daha sonra olayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istendi. Subay ve astsubaylardan oluşan sağlık personeli, helikopterle bölgeye inerek, düşen uçaktaki yolcuları kurtardı.

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Uçaktan çıkarılan 2 ağır yaralı, makaralı halat sistemiyle helikoptere taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ardından bölgeye KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama- kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan yolcuları kurtardı. Ayrıca arama- kurtarma köpekleriyle uçak içinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) da uçak çevresinde arama yapıldı.

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

TSK ile KKTC'den ortak tatbikat

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

60
İtalya'dan denizden göçmen kurtaranlara para cezası

İtalya'dan denizden göçmen kurtaranlara para cezası

31
Fitch'ten Türk ekonomisi için negatif büyüme beklentisi

Fitch'ten Türk ekonomisi için negatif büyüme beklentisi

36
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na gideriz

Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası'na gideriz

39
ABD Savunma Bakan Vekili ile Hulusi Akar görüşme yapacak

ABD Savunma Bakan Vekili ile Hulusi Akar görüşme yapacak

14
Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

13
İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi

İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir