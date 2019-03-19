TSK İran ile ortaklaşa PKK'yı bitirecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik başlattığı bahar operasyonları, teröristleri inlerinden çıkamayacak seviyeye getirdi.

Suriye'de YPG, Türkiye'de PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, PKK'yı Irak'taki kamplarında da vurarak örgütü tamamen bitirme planını yürürlüğe soktu.

İRAN İLE ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu İran-Türkiye ortak operasyonu, PKK'yı bitirmek için oldukça kuvvetli bir hamle. Doğudan İran, batıdan Türkiye'nin Kuzey Irak'ta kıstıracağı PKK'lıların, kaçabilecek bir deliği kalmayacak.

Zira iç bölgelerde de bölgesel yönetim ile Irak hükümetinin çalışması, PKK'lıların sızma girişimlerini engelliyor.

KANDİL DEVRİ BİTİYOR

Yıllarca teröristlerin yuvası olarak bilinen Kandil Dağı'na yönelik gerçekleştirilecek olan ortak operasyon, İran ile Türkiye'nin koordineli faaliyetleri ile düzenlenecek. Bu noktada yürütülecek faaliyet ile PKK'nın yuvası olarak bilinen Kandil, terörden arındırılacak.

Hava harekatı ve kara çıkarması ile gerçekleştirilmesi planlanan operasyon, PKK'yı sona erdirecek.