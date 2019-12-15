Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, STM Defence ile imzalanan sözleşme ile Kamikaze İHA’ların görev sürelerinin, irtifa ve otonomi, ses seviyesi ve tespit algoritması yönünden geliştirildiğini ve 356 tane Kargu - 2 Kamikaze İHA’nın belirlenen kurumlara teslim edileceğini bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN KULLANILACAK

Konuya ilişkin açıklamasında Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz. STM Defence ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

TSK Kamikaze İHA’larla donatılacak ViDEO