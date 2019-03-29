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TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

Doğu Karadeniz kırsalında, 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

İHA | 29.03.2019 - 09:15..
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TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

JÖH ve PÖH timleri omuz omuza hareket ettiği operasyonlarda; Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede kullandığı güzergahlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütünün Sözde Karadeniz Açılım Grubu olarak kendilerini adlandıran 22 kişilik terörist grubunun 20’si, bugüne kadar etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yaralı halde bölgeden kaçtıklarını tespit edildi.

TEDBİRLER SIKLAŞTIRILDI

Uzun süredir bölgede herhangi bir telsiz kestirmesi saptanmazken, örgütün yeniden bölgeye girme çalışmaları yapacağı yönünde gelen istihbaratlar sonucu arama tarama faaliyetleri, trafik kontrol, asayiş kontrol ve il sınırları arasındaki kontrol çalışmaları sıklaştırıldı.

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

TSK, Karadeniz'de terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor

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