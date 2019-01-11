TSK Mavi Vatan tatbikatına hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Kıbrıs ile Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerginliklerin üzerine Türkiye'nin denizlerdeki denizlerdeki egemenlik alanlarına '462 bin kilometrelik mavi vatan' sözleriyle işaret etmişti. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Hava ve Kara Kuvvetleri'nden bazı unsurların da katılımıyla icra edilecek.

KARA VE HAVA DESTEKLİ

Mavi Vatan 2019 hava deniz tatbikatında, Türk Donanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nin olası harp senaryoları üzerinden caydırıcı gücü sergilenecek.

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