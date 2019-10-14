Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını bir bir patlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Suriye Ordusu (MSO), Barış Pınarı Harekatı'na 6. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

MÜNBİÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Münbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, son talimatın ardından bulundukları güvenli bölgeden, Münbiç'e doğru harekatı başlatacak.

TSK, Münbiç'e girmek için hazır VİDEO

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