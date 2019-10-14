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TSK, Münbiç'e girmek için hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Münbiç'e gireceğiz" açıklamasından sonra Mehmetçik, bölgeye takviye güç olarak ilerlemeye başladı.

İHA | 14.10.2019 - 12:50..
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TSK, Münbiç'e girmek için hazır

Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını bir bir patlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Suriye Ordusu (MSO), Barış Pınarı Harekatı'na 6. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

MÜNBİÇ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Münbiç'e gireceğiz" açıklamasının ardından hazır bekleyen Mehmetçik ve SMO birlikleri, son talimatın ardından bulundukları güvenli bölgeden, Münbiç'e doğru harekatı başlatacak.

TSK, Münbiç'e girmek için hazır VİDEO

TSK, Münbiç'e girmek için hazır

TSK, Münbiç'e girmek için hazır

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor VİDEO

TSK, Münbiç'e girmek için hazır

TSK, Münbiç'e girmek için hazır

TSK, Münbiç'e girmek için hazır

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