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TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının, Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.

DHA | 07.10.2019 - 03:49..
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TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

NAMLULAR YPG'YE BAKIYOR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi.

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

MEVZİLER HAZIRLANIYOR

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor.

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

TSK namluları YPG mevzilerine çevirdi

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