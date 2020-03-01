taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

TSK Neyrab'daki askeri havaalanını vurdu

Esad rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

AA | 01.03.2020 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
TSK Neyrab'daki askeri havaalanını vurdu

Beşar Esad rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri, rejimin Halep’teki bir havaalanını bombaladı.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esad rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

ESAD'IN HAREKET ALANI KISITLANDI

TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Yunan polisinden mültecilere saldırı
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen ile Yunan polisi arasında çatışma çıktı.
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Erdoğan ile Putin'in yapacağı görüşmeyi ele aldı.
İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı
Seçime katılan iki kadın muhtar adayı kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Yunan askerleri Meriç Nehri’ne jiletli tel çekti
Yunanistan, Meriç Nehri’nde mültecilerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tellerle önlem aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
1001
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
165
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
293
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
597
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
257
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
403
MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü
MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü
406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir