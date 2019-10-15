TSK, Rasulayn ve Tel Abyad'da hain tuzakları temizliyor

Türkiye'nin sınırlarında kurulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad teröristlerden arındırıldı.

Kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor VİDEO