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TSK, Rasulayn ve Tel Abyad'da hain tuzakları temizliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı.

AA | 15.10.2019 - 22:27..
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Türkiye'nin sınırlarında kurulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad teröristlerden arındırıldı.

Kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor VİDEO

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