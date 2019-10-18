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TSK, terör örgütünün geri çekilmesini takip ediyor

Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan anlaşma gereğince, terör örgütü PKK/YPG’nin belirlenen güvenli bölgeden çekilmesine dair takibin sürdüğünü bildirdi.

İHA | 18.10.2019 - 18:50..
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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'ya gelmişti. Görüşme sonrası ABD heyetine göre ateşkes yapıldığı açıklanmıştı.

"TAKİPTEYİZ"

Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır” dedi.

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