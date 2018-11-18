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TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te üçüncü kez birlikte devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

AA | 18.11.2018 - 17:16..
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TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak devriye

Türk ve ABD askerleri çalışmayı, Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında yürütüyor..

İki ülke unsurları ilk ortak devriye faaliyetini 1 Kasım'da, ikincisini ise 8 Kasım'da yapmıştı.

TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak devriye

YPG İLE DE DEVRİYE

ABD, 2 Kasım'da terör örgütü YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca devriye gezmeye başlamıştı.

MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak devriye

TSK ve ABD'den Münbiç'te ortak devriye

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