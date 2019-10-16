TSK ve SMO askerlerinden insanlık dersi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'un (SMO), Fırat'ın doğusunda terörist YPG/PKK unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralı ele geçirilen terörist tedavi edildi.VİDEO

TERÖR YANDAŞLARI BOŞ DURMUYOR

Harekatın başladığı günden bu yana, gerek sosyal medyadan, gerekse uluslararası yayın kuruluşlarından servis edilen sahte görüntülerle, manüpilasyon ve kara propaganda yapılıyor.

TÜRKLER KATLİAM YAPIYOR DEDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Suriye Milli Ordusu askerlerini, asılsız görüntülerle, sivilleri katletmekle itham eden bu terör sevici yayınların tüm çabalarını boşa çıkarır nitelikte bir görüntü, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Görüntülerde Türk ve SMO askerleri, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirillen YPG'li teröristi tedavi ediyor.