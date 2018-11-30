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TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, FETÖ'nün kullandığı bu sistemle ilgili, şu ana kadar çeşitli rütbelerde 90 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

İHA | 30.11.2018 - 01:24..
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TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, çeşitli rütbelerde 300 kişinin tespit edildiğini ve bunların 90’ı hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu VİDEO

300 ASKERİ PERSONEL TESPİT EDİLDİ

Ardışık arama ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ayaz, “Yaklaşık tespit ettiğimiz 300 askeri şahıs var. Operasyonlarımız devam ediyor. Çok böyle dillendirmiyoruz ama yaklaşık iki haftada bir, üç haftada bir 8-10 kişi alıyoruz. Şu anda zannediyorum 90 civarında ardışık aramalardan tespit edilen askeri şahıs var çeşitli rütbelerde. İşlemi yapılan 90 kişi var. Toplam 300. Yani 210 kişi ile ilgili belki işlem yapılacak hala" diye konuştu.

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

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