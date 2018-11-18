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TSK ve ÖSO'dan Afrin'de suç örgütüne operasyon

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından operasyon başlatıldı.

AA | 18.11.2018 - 23:07..
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TSK ve ÖSO'dan Afrin'de suç örgütüne operasyon

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK desteğiyle ÖSO yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle çetesine karşı harekete geçti.

TSK ve ÖSO'dan Afrin'de suç örgütüne operasyon

ÇETE, İSTİKRARI BOZMAK İSTEYEN ÜLKELERDEN DESTEK ALIYOR

Türkiye'nin bölgede sağlamaya çalıştığı istikrarı bozmayı amaçlayan bazı bölge ülkelerince desteklendiği bilinen Şuheda Şarkiye grubu lideri Abu Havle kod adlı Abdurrahman El Hüseyin ve çetesine karşı harekete geçildi.

TSK ve ÖSO'dan Afrin'de suç örgütüne operasyon

SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPTILAR

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) örgütü ile de irtibatı bulunan çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları sürüyor.

TSK ve ÖSO'dan Afrin'de suç örgütüne operasyon

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