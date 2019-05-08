TSK'dan DAEŞ'e darbe: 5 hedef havaya uçuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şadır Meskun Mahali batısında tespit edilen doçka silahı yüklü bir araç ve DAEŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları iki binanın da bulunduğu 5 hedef imha edildi.

TSK, DAEŞ'e ait 5 hedefi imha etti İZLE

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Harekatın 15'inci gününde Şandi bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 4 hedefin Fırtına obüsleriyle 10 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 441 hedefe bin 967 atım yapılmıştır. Ayrıca Şadır Meskun Mahali batısında tespit edilen doçka silahı yüklü bir araç, DAEŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları 2 bina olmak üzere toplam 5 hedef, 14.08-14.33 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ateş altına alınarak imha edildi.

Terör örgütlerince kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."