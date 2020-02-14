TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafınca Suriye sınırında, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, askeri birliklere personel ve araç takviyesi yaptı.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaştırıldı.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve tankları taşıyan TIR’lardan oluşan 20 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'in İslahiye’ye ulaştı.

Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor



