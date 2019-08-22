taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7638
Euro
6.3944
Altın
1500.49
Borsa
95257.32
Gram Altın
277.96

TSK'dan İdlib'teki gözlem noktalarına takviye

TSK, İdlib'e çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç ulaştırdı.

AA | 22.08.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İDLİB'DE SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

503
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

539
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

474
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

208
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

57
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

312
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir