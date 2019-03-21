taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46555
Euro
6.2225
Altın
1309.46
Borsa
103407.79
Gram Altın
230.087

TSK'dan Kuzey Irak'a gece gündüz operasyon

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütüne ait yeni hedefler imha edildi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 23:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
TSK'dan Kuzey Irak'a gece gündüz operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ediyor.

Suriye'nin derinliklerindeki terör yuvalarından kaçıp Irak'ın kuzeyine sıkışıp kalan teröristler, TSK'nın düzenlediği hava saldırısı ile ağır darbe aldı. Terör örgütünün Kuzey Irak'a inşa ettiği silah mevzileri, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale geldi.

TSK'dan Kuzey Irak'a gece gündüz operasyon

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütününün inlerine gerçekleştirlen operasyonlar hakkında açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada; Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği, harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildiği duyuruldu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir