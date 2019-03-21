TSK'dan Kuzey Irak'a gece gündüz operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ediyor.

Suriye'nin derinliklerindeki terör yuvalarından kaçıp Irak'ın kuzeyine sıkışıp kalan teröristler, TSK'nın düzenlediği hava saldırısı ile ağır darbe aldı. Terör örgütünün Kuzey Irak'a inşa ettiği silah mevzileri, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale geldi.





MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütününün inlerine gerçekleştirlen operasyonlar hakkında açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada; Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği, harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildiği duyuruldu.





