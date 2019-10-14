TSK'dan sınırdaki birliklere tank sevkiyatı

Ankara'da, umreye götürme vaadiyle 31 kişinin yaklaşık 300 bin lirasını dolandırdığı suçlamasıyla 2'si tutuklu, 4 sanık hakkında dava açıldı. Tutuklu sanıklar ilk duruşmada serbest kaldı.

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nda, sınırdaki birliklere takviye olarak zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

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2 torununa cinsel istismardan tutuklandı

Edirne'de iki erkek torununa cinsel istismarda bulunan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 55 yaşındaki sapık dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.