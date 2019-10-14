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TSK'dan sınırdaki birliklere tank sevkiyatı

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nda, sınırdaki birliklere takviye olarak zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

AA | 14.10.2019 - 12:21..
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PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, 6. gününde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

SURİYE SINIRINA TANK SEVKİYATI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Şırnak'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek, Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Konvoy, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi.

Fırat'ın doğusuna tank sevkiyatı devam ediyor

TSK'dan sınırdaki birliklere tank sevkiyatı

TSK'dan sınırdaki birliklere tank sevkiyatı

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