TSK'dan Tel Rıfat'da devriye faaliyeti

Soçi mutabakatı çerçevesinde oluşturulan Tel Rıfat bölgesinde silahsızlandırılmış alanda, Türk Silahlı Kuvvetleri devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.
ORTAK DEVRİYE GÖREVİ
Rusya ile ortaklaşa olarak yürütülen faaliyetlere ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.