taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53295
Euro
6.25985
Altın
1317.32
Borsa
98871.65
Gram Altın
234.26

TSK'dan Tel Rıfat'da devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki ateşkes alanında devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Soçi mutabakatı çerçevesinde oluşturulan Tel Rıfat bölgesinde silahsızlandırılmış alanda, Türk Silahlı Kuvvetleri devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

TSK'dan Tel Rıfat'da devriye faaliyeti

ORTAK DEVRİYE GÖREVİ

Rusya ile ortaklaşa olarak yürütülen faaliyetlere ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

TSK'dan Tel Rıfat'da devriye faaliyeti

Açıklamada "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

472
Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

37
Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

89
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

52
BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

386
İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

97
CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

337
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir