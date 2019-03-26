TSK'dan Tel Rıfat'da devriye faaliyeti

Bülent Ersoy ve Ömür Gedik canlı yayında kavga etti

1 Trump Meksika Duvarı için Pentagondan bile fon aldı ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı konusunda Pentagon 1 milyar dolar değerinde kaynak ayırdığını duyurdu.

2 ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan bir caminin duvarı ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleirnin müdahalesiyle söndürüldü.

3 Şeyma Subaşı: Melisa'nın İstanbul'da kalması gerekiyor Kızı Melisa'yı yanına almadan seyahate çıktığı için tepki alan Şeyma Subaşı, "Artık 5-6 yaşında olduğu için onu çanta gibi yanımda götüremiyorum." dedi.

4 Denizli'de 9 yavru kangal köpek çalındı Kangal cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

5 Almanya’nın altı kentinde bomba tehdidi Almanya’nın altı kentinde belediye binaları, alınan bomba tehditleri nedeniyle tahliye edildi. Polis, tehditlerin kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

6 Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda, yabancıların konut alırken özellikle İstanbul'u tercih ettiği ortaya çıktı.