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TSK’dan tüyleri diken diken eden 18 Mart klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümüne özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı.

İHA | 18.03.2019 - 10:54..
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Şanlı tarihimizin en anlamlı günlerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN MUHTEŞEM 18 MART KLİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik’in görüntüleri, TSK’nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı.

TSK’dan tüyleri diken diken eden 18 Mart klibi

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