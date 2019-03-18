TSK’dan tüyleri diken diken eden 18 Mart klibi

Şanlı tarihimizin en anlamlı günlerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN MUHTEŞEM 18 MART KLİBİ
Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik’in görüntüleri, TSK’nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı.