TSK’dan tüyleri diken diken eden 18 Mart klibi

Patenli gençler kendilerini de trafiği de tehlikeye attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplam 10 milyon euroluk proje ile Siirt’in fıstığının Avrupa ve Rusya’ya ihracı için anlaşmalar yapıldığını açıkladı.

Bakan Varank: Bu proje ile dağ taş fıstık ağacı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümüne özel olarak hazırladığı videoyu paylaştı.

Bursaspor'un Twitter hesabından beIN Sports'u etiketleyerek ofsayt isyanında bulunması Güntekin Onay'ı kızdırdı. Onay, "500 kere söyledik, çizgiyi biz değil TFF'nin VAR odası çekiyor" dedi.

Oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ın tek başına bir konservatuvar olduğunu söyledi.

Oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ın tek başına bir konservatuvar olduğunu söyledi.

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Her beş bakandan biri kadın

“Siyasette Kadın 2019” haritası verilerine göre, tüm dünyada kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, her beş bakandan biri kadın.