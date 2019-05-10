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TSK’dan üç denizde eş zamanlı tatbikat

13 Mayıs'ta başlayacak tatbikatın amacı gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak.

İHA | 10.05.2019 - 16:53..
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 tatbikatı 13-25 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden DENİZKURDU-2019 tatbikatı VİDEO

25 BİN 900 PERSONEL

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutalığından deniz harekâtına taktik hava desteği, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korvetleri, Sahil Güvenlik botları, karakol uçakları ve Sahil Güvenlik helikopterleri olmak üzere toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personelin katılması planlanıyor.

TSK’dan üç denizde eş zamanlı tatbikat

TARBİKAT SENARYOSU

Tatbikatta özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarında devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecek, tatbikat senaryosuna NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı “Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)” ile üniversiteler de katkı ve destek sağlayacak. Tatbikat, 2018 yılında teşkil edilen ve Mavi Vatan-19 tatbikatını da yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulacak olan Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilecek.

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