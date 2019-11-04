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TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi, dini yapılara, çevreye zarar gelmezken; Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselere tek kurşun bile gelmedi.

AA | 04.11.2019 - 16:09..
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Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristler hedef alındı.

Medyada çok sayıda algı operasyonları yapılırken YPG, Türkiye'nin sivil hassasiyetini kullanmanın peşine düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sivilleri, tarihi, kültüre ve dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin belirtildiği" hatırlatıldı.

"YPG DESTEKÇİLERİNİN MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞÜRÜLDÜ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri daha harekat başlamadan 'Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı' yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekatında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı.

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

"ZARAR GÖRMEDİKLERİ APAÇIK GÖRÜLMEKTEDİR"

Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler'in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

TSK'nın dini ve tarihi yapı hassasiyeti

 


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