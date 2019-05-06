TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

Mehmetçik'in terörden arındırdığı Suriye'nin Kuzeyi'nde yaşayan müslümanlar Ramazan sevincini yaşıyor. Halep’in Bab ilçesindeki Ömer bin Hattab Camisi'ne akın eden Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

YPG'DEN TEMİZLENEN AFRİN'DE İLK TERAVİH

Afrin'deki Ebu Bekir es-Sıddik Camisi'ne akın eden Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez ve Çobanbey'de yaşayan on binlerce kişi camilere akın etti. Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.