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TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ili, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayanlar, Ramazan'ın ilk teravih namazı için saf tuttu.

AA | 06.05.2019 - 01:30..
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Mehmetçik'in terörden arındırdığı Suriye'nin Kuzeyi'nde yaşayan müslümanlar Ramazan sevincini yaşıyor. Halep’in Bab ilçesindeki Ömer bin Hattab Camisi'ne akın eden Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

YPG'DEN TEMİZLENEN AFRİN'DE İLK TERAVİH

Afrin'deki Ebu Bekir es-Sıddik Camisi'ne akın eden Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez ve Çobanbey'de yaşayan on binlerce kişi camilere akın etti. Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

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