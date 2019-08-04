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TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

Devletten 4 maaş alanlar sorgulanınca "Özel sektörde değilim fedakarlık yapıyorum" diye milleti azarlıyor. Fedakarlık öyle olmaz böyle olur.

AA & Ensonhaber | 04.08.2019 - 15:51..
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TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

ALBAY AZİZ ADALI YUVAYA DÖNEN 3 PİLOTTAN BİRİ

Bu isimlerin arasındaki Hava Pilot Albay Aziz Adalı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası yuvaya dönen 3 pilottan biriydi.

TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

FETÖ üyelerinin baskıları sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalan ve darbe girişiminin ardından "yuvaya dönüş" kapsamında üniformalarına kavuşan Albay Aziz Adalı, Albay Gökhan Ergün ve Albay Gürel Erusta tuğgeneral oldu.

THY'DE GÖREV YAPARKEN GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Hava Pilot Albay Aziz Adalı, Türk Hava Yolları’nda A340/330 filosunun sorumlu mesul kaptan pilotu olarak görev yaparken gönüllü olarak dönen tek pilot olmuştu.

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

TSK'ya gönüllü dönen pilot albay generalliğe terfi etti

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