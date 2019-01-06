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TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

Yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

AA | 06.01.2019 - 23:01..
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TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

2016'da çalışmalarına başlanan Derman'ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi. Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.

TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

ZARAR GÖRMÜŞ ARAÇLARIN TAŞINMASI AMACIYLA ÜRETİLDİ

Derman, TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen Derman'ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor.

TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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