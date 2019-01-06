TSK'ya hizmet verecek yeni taşıt: Derman

2016'da çalışmalarına başlanan Derman'ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi. Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.

ZARAR GÖRMÜŞ ARAÇLARIN TAŞINMASI AMACIYLA ÜRETİLDİ

Derman, TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen Derman'ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor.

Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.