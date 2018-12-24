Tsunamiye neden olan yanardağ havadan görüntülendi

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

TSUNAMİNİN NEDENİ

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Anak Krakatau Yanardağı'ndaki hareketlilik, havadan görüntülendi.

Tsunamiye neden olan yanardağdaki hareketlilik VİDEO



HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Yanardağda hareketliliğin devam ettiği gözlenirken, deprem ve tsunamiyi tetikleyen volkanik hareketlenmelerin devam ettiği belirtiliyor.