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Tsundoku sendromu nedir

Sürekli kitap satın almaktan ve bunları okumamaktan kaynaklanan, evin içinde yığınlar halinde kitap biriktirme durumudur.

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Tsundoku sendromu nedir

Japonca kökenli bir kelime olan “tsunade”, istiflemek anlamına gelirken, bir süreliğine terk etmek anlamındaki “oku” ve okumak manasına gelen “doku” kelimelerinin birleşimiyle elde edilmiştir.

Tsundoku sendromu nedir

TSUNDOKU SENDROMU

Hastalık olarak görülen Tsundoku sendromununda, kişiler kitap satın almadan duramaz ve okumadan evin bir köşesinde biriktirir.

Bu sendromu yaşayan kişilerin, kitap çaldığı da görülebilir.

Tsundoku sendromu nedir

Tsundoku sendromuna sahip olan kişiler, genellikle okuma alışkanlığı olan kişilerdir. Fakat vakit bulamadığı için kitap okumayı sürekli olarak erteler.

Ve okuyabileceğinden daha fazla kitap satın aldığı için sürekli bir yerlere istifler.

Alışveriş sırasında kontrolsüzce kitap alırlar.

TSUNDOKU SENDROMU NEDEN OLUR

Kendilerine göre kitap bulamamaktan korktukları için eline geçen ve beğendiği ilk kitabı almak isterler.

Kitap okuyarak kendilerini geliştirmek isterler ve aldıkları kitapları ona göre seçerler.

Aldıkları kitapların ileri de kaliteli bir hayat sunabileceğini düşünürler.

İyi bir okuyucu olduklarını düşünerek, başkaları tarafından da bilinmesini isterler.

Kitabın baskısının tükenmesi ve bir daha basılmamasından endişe duyarlar. Bu nedenle sonradan okumak için kitapları depolarlar.

Tsundoku sendromu nedir

TSUNDOKU HASTALIĞI OLAN KİŞİLERİN BELİRTİLERİ

Kitapları biriktirdiklerini kabul etmezler. Onlara göre aldıkları kitap sayısı normal hatta yetersiz bile görülebilir.

Başkalarına ödünç olarak kitap vermekten pek hoşlanmazlar.

Sık sık kitap fuarlarına giderler. Kitap kokusunu çok severler.

Dijital kitapları tercih etmezler.

Tsundoku sendromu nedir

Kitap satan sitelerde sık sık dolaşırlar.

Yeni çıkan her kitabı almak isterler.

Kitap satın alma duygusunu engellemekte güçlük çekerler.

Tsundoku sendromu nedir

Aldığı kitapları okuyamadığı için suçluluk hissetmek ve bu duyguyla baş edebilmek için yeni kitaplar satın almak isterler.

TEDAVİSİ NEDİR

Tsundoku sendromu günlük hayatınızı etkiliyor, aile içi huzursuzluğa ve finansal açıdan zorluğa sebep oluyorsa bir uzmandan yardım almanız gerekir.

Sesli olarak okumak istediğiniz kitapları dinlerseniz, vakit kaybetmemiş olursunuz.

Asıl ihtiyacınız olan kitapları belirleyerek, tercihlerinizi o yönde yapabilirsiniz.

Daha önce aldığınız kitabı ilk önce okumanız bu hastalığın ilerlemesine fayda sağlayabilir.

Tsundoku sendromu nedir

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