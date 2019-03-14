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TTB şehir hastaneleri için yürüyüş yapacak

Daha önce yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sisteminin sonu olacağını vurgulayan TTB Başkanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda da taleplerinin bu projeden vazgeçilmesi olduğunu söyledi

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 11:17..
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Türk Tabipler Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı’nın bu yılki ana temasını, 14 Mart’ın 100’üncü yılı dolayısıyla “1919’dan 2019’a 14 Mart” olarak belirledi.

Bu kapsamda sağlık meslek örgütleri, 'Tıp Bayramı' olarak kutlamak yerine 'Büyük Hekim Yürüyüşü' gerçekleştireceklerini bildirdi.

"ŞEHİR HASTANELERİNDEN VAZGEÇİLMELİ"

14 Mart’ı neden tıp bayramı olarak kutlamadıkları, talepleri ve İstanbul’da gerçekleşecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne ilişkin konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, "Dünyanın vazgeçtiği mega proje adı altındaki şehir hastaneleri uygulamasından vazgeçilmelidir. İstanbul’da 17 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığımız Büyük Hekim Yürüyüşü’nde hep birlikte tek bir ağızdan taleplerimizi haykıracağız." ifadelerini kullandı.

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