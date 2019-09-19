Tuba Büyüküstün eski imajına dönüş yaptı

2015’te uzun saçlarını kısacık kestiren ve bu tarzını birkaç yıl kullanan Tuba Büyüküstün, saçlarını uzatmaya karar verdi.

ESKİYE DÖNÜŞ

Önceki gün sevgilisi Umut Evirgen ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bütüküstün'ün, eski imajına geri döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

GEZİ YARIDA BİTTİ

AVM'deki misafirler tarafından yoğun ilgi gören Büyüküstün, yanına gelen yerli ve yabancı sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncu, AVM’deki alışveriş turunu hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle yarıda kesti.

Büyüküstün, uzun saçlarıyla 4 yıl üst üste şampuan reklamlarında oynamış, rekor ücretlere imza atmıştı.