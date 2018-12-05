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Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün New York paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 06:53..
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Bir aydır New York'ta olan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

İNGİLİZCE YAZDI

Oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına İngilizce, 'Sonbaharda New York... Tanıdığım ve tanıyamadığım herkese merhaba. Benim için bu sabah New York'a bir öpücük verin' dedi.

Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

RÜKÜŞ TUBA

Büyüküstün'ün paylaşımı bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Oyuncuya yerli yabancı pek çok hayranı da yorum yaptı. Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalardan New York'ta düzenlenen 46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ne katılmıştı. Ancak oyuncunun giydiği kıyafet, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

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