Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

Bir aydır New York'ta olan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

İNGİLİZCE YAZDI

Oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına İngilizce, 'Sonbaharda New York... Tanıdığım ve tanıyamadığım herkese merhaba. Benim için bu sabah New York'a bir öpücük verin' dedi.

RÜKÜŞ TUBA

Büyüküstün'ün paylaşımı bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Oyuncuya yerli yabancı pek çok hayranı da yorum yaptı. Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalardan New York'ta düzenlenen 46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ne katılmıştı. Ancak oyuncunun giydiği kıyafet, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.