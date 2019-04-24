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Tuba Büyüküstün'ün işletmeci aşkından kalpli cevap

Güzel youncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen, ayrılık iddialarına cevap verdi.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 06:45..
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Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen’in iki yıldır aşk yaşıyor.  Son dönemde birlikte görüntü vermeyen ikilinin aşkında kriz çıktığı ve ayrılık aşamasına geldiği söyleniyordu.

"TUBA'NIN İSTEKLERİNE YETİŞEMİYORUM"

İddialara göre Evirgen, ‘Tuba’nın istekleri bitmek bilmiyor. Bu durumdan bıktım artık ‘ diyerek güzel oyuncudan yana yakın dostlarına sürekli dert yandı. Ancak, Evirgen’den dedikodulara yanıt gecikmedi.

İKİZLERİNİ PARİS'E GÖTÜRDÜ

İşletmeci, eski eşi Onur Saylak’tan olan ikizleri Maya ve Toprak’ı Paris tatiline götüren oyuncunun önceki günkü paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı.

Tuba Büyüküstün'ün işletmeci aşkından kalpli cevap

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