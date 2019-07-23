Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

37 yaşındaki oyuncu Tuba Ünsal, yer alacağı projenin tanıtımı için çekilen fotoğrafı paylaştı.

"OLMAMIŞ"

Elinde silah tutarken çekilmiş karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Ünsal’a, “Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış.” şeklinde bir tepki geldi.

"İÇİNİN ANLAMINI BOŞALTIP YER VERMEK LAZIM"

Ünsal, kendisine yapılan yoruma, “Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için obje olarak içinin anlamını boşaltıp, yer vermek lazım.” diyerek fotoğrafını savundu.

Ancak Ünsal’ın bu yanıtı, tepkilerin önüne geçemedi.