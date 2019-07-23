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Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

Tuba Ünsal'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma takipçilerinden tepki geldi.

Detay Haber | 23.07.2019 - 14:21..
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37 yaşındaki oyuncu Tuba Ünsal, yer alacağı projenin tanıtımı için çekilen fotoğrafı paylaştı.

"OLMAMIŞ"

Elinde silah tutarken çekilmiş karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Ünsal’a, “Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış.” şeklinde bir tepki geldi.

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

"İÇİNİN ANLAMINI BOŞALTIP YER VERMEK LAZIM"

Ünsal, kendisine yapılan yoruma, “Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için obje olarak içinin anlamını boşaltıp, yer vermek lazım.” diyerek fotoğrafını savundu.

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

Ancak Ünsal’ın bu yanıtı, tepkilerin önüne geçemedi.

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

Tuba Ünsal elinde silahla poz verince tepki aldı

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