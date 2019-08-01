Tuba Ünsal eski aşkı Sandal'ı dinlemeye gitti

Mustafa Sandal'ın dün Harbiye'de verdiği konsere, birçok ünlü katıldı. Katılanlar arasında Nur Fettahoğlu, Hakan Sabancı, Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter ve Tuba Ünsal da yer aldı.

Ancak Tuba Ünsal'ın konsere gelmesi, basının ilgisini çekti. Bunun nedeni ise Tuba Ünsal'la Sandal'ın, bir dönem aşk yaşamasıydı...

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

2000'li yıllarında başında fırtınalı bir aşk yaşayan Tuba Ünsal ve Mustafa Sandal, ayrılıktan sonra ilk kez bir konserde karşılaştı.

SANDAL, ÜNSAL'A İLTİFATLAR YAĞDIRDI

Şarkılarını söylemeye başladığı sırada Ünsal'ı fark eden ünlü şarkıcı, Ünsal'a iltifatlar yağdırdı.

"HER DÖNEMDE ŞARKI YAZDIM"

Bir dönem ilişkileri hakkında da konuşan Sandal, "Bizim ilişkimizin giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardı. Her dönemde bir şarkı yazdım. Oldukça verimli geçti. Sen de ne kadar güzel bir anne oldun Tubi!" diye konuştu. Bu sırada Ünsal ise Sandal'a teşekkür etti.

YENİDEN AŞK DOĞABİLİR

Kulislerde ise Ünsal'ın, hala Sandal'ı hala çok beğendiği ve ikilinin arasında yeniden bir aşk doğabileceği konuşuluyor.