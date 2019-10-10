Tuba Ünsal - Yasmin Erbil kavgası

Merakla beklenen 'Joker', 4 Ekim'de vizyona girdi. Filmi izleyenler arasında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunucu kızı Yasmin Erbil de vardı. Erbil, filmin bazı sahnelerini sosyal medya hesabında yayınladı.

YASMİN'E "KIRO" DEDİ

Bu paylaşımlar, Yasmin ile Tuba Ünsal'ı karşı karşıya getirdi. Tuba Ünsal, isim vermeden sayfasında “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız.” mesajını yayınladı.

"KENDİNİ YETKİLİ SANIYOR"

Ünsal'ın sözlerine, Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi. "Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…"