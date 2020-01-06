Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na cevap

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçen gün Türk Hava Yolları’na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal tarafından eleştirildi.

"BEN BOŞUM"

Subaşı'nın yaptığı, “Ben boşum bende ancak bu var… Bu kadarım… Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin.” açıklaması üzerine Tuba Ünsal, sessiz kalmadı.

"SENİ ADAMLAR TAKİP ETSİN"

“Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar.” diyen Ünsal, şöyle devam etti: “Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…”