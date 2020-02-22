Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

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Suudi Arabistan Kralı, İsrailli haham Rosen’i ağırladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hem İsrail hem de İngiltere vatandaşı olan Haham David Shlomo Rosen'in de aralarında bulunduğu bir heyeti başkent Riyad'daki sarayında kabul etti.