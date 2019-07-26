Tüfek, sopa ve bıçaklarla iki grup birbirine girdi

İstanbul Beylikdüzü'nde önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

POMPALIYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve pompalı tüfek çıkaran kişinin havaya ateş ettiği görülüyor.

Beylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga İZLE

Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerin devamında ise vatandaşların 'polis geliyor' sesleri üzerinde gruptakilerin olay yerinden kaçışı görülüyor.