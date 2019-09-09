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Tüfekle oynarken, akrabalarını vurdu: 3 yaralı

Akrabaları ile birlikte fındık tarlasında çalışan şahıs, dedesinden kalma tüfekle uğraşırken, yanlışlıkla ateş alan silahtan çıkan saçmalar amcası, kuzeni ve yeğenine isabet etti.

DHA | 09.09.2019 - 22:16..
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Samsun'da sabah saatlerinde Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Akrabaları ile birlikte fındık tarlasında çalışan Murat K., dedesinden kalma tüfeği kurcalamaya başladı. İddiaya göre yanlışlıkla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Murat K.’nın amcası Mesut K. (60), kuzeni Musa K. (43) ve yeğeni Selcan K.’nın (20) çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

2 KİŞİ TABURCU OLDU

Mesut K. ve Musa K. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Selcan K. ise ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken, akrabalarını vurdu: 3 yaralı

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