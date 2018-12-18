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Tüfekle vurulan kedi hayata tutunarak umut oldu

Antalya'da tüfekle vurulan yaralı kedi, vatandaşlar tarafından sokak hayvanları bakım merkezine teslim edilmişti. Tedavi sonrası hayatta kalmayı başaran kediye 'Umut' ismi verildi.

DHA | 18.12.2018 - 13:31..
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Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi.

ÖLMEK ÜZEREYDİ

Başından vurulan ve ölmek üzere olan kediyi, hemen ameliyata alan barınak görevlileri, isabet eden 9 saçmayı çıkardı.

Tüfekle vurulan kedi hayata tutunarak umut oldu

UMUT ADI VERİLDİ

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'nde 15 gündür tedavisi devam eden ve ameliyat izlerinin de kaybolmasıyla sağlığına kavuşan kediye, barınak görevlileri tarafından 'Umut' adı verildi.

Umut kediye sıcak bir yuva arama çalışmasına başlanıldığı belirtildi.

Tüfekle vurulan kedi hayata tutunarak umut oldu

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