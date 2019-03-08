5 Mart Salı günü, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan sitede meydana gelen olayda, 5 kişi yaralandı. N.A.'ya ait büyükbaşlar, iddiaya göre, sitenin bahçesine girip otlandı. Bu sırada bekçi E.A. ile N.A. arasında kavga çıktı.

Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. (46) ise kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi.

OĞLU İÇİN METRELERCE YERDE SÜRÜKLENDİ

Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu kavgada U.A., 21 BP 8125 plakalı hafif ticari aracından aldığı pompalı tüfekle kaldırımda oturan F.A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden 15 saçmayla yaralanan F.A., yere yığıldı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. da kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra araçtan kurtulan kadın, yaralı halde yerde kaldı. Anne- oğul, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

TÜFEKTEKİ PARMAK İZLERİNİ SİLİNDİ

Görüntülerde U.A.'nın, aracıyla geldiği olay yerinde tüfekle F.A.'ya ateş açtığı, bunu gören annesi Zinnet A.'nın peşinden gelmesiyle de yine aracıyla kaçtığı ve kadını da arkasından sürüklediği görülüyor. Ayrıca U.A.'nın, bir süre sonra kendi aracından inip, benzer araca binerek, eline aldığı bezle tüfekteki parmak izlerini sildiği görülüyor.

Tüfekle vurulan oğlu için metrelerce sürüklendi



ADLİ KONTROLLE SERBEST

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, U.A.'yı Leyla Kasım Caddesi'nde, olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.