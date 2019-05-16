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Tufeyli nedir

Tufeyli; başkasının sırtından geçinen, asalak olarak yaşamayı seven kişilere denir.

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Her insanın hayatında tufeyli diyebileceğimiz kişiler mevcuttur. Bu tipler, genelde arkadaşlarının, dostlarının, yakınlarının sırtından geçinmeyi adeta alışkanlık haline getirirler.

İYİ GÜN DOSTLARI

Tufeyliler; oldukça da cimridirler, tabiri caizse ceplerinde akrep vardır. Bütün maddi ihtiyaçlarını hep başkalarından giderirler. Bu kişiler, genelde arkadaşlarının çıkarlarından faydalanırlar ve kötü günlerinde asla yanlarında olmazlar.

Tufeyli nedir

PSİKOLOJİK BİR ALIŞKANLIKTIR

Tufeyli davranışlarında bulunan bireyin, psikolojik sorunları olduğunu belirtmekte fayda var. Zira, daha sonra kazanılan bu davranış, kişinin toplum içindeki saygınlığını da zedeliyor. Bunun farkında olmadan yaşayan asalaklar, pragmatiz felsefesi çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler.

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