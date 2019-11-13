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Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

İzmir’de yaptığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen trafik polisine hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA | 13.11.2019 - 15:00..
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İzmir’in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018’de şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, alkolün de etkisiyle trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.’ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

"ABUZER KADAYIF" DEDİ

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tuğba Özerk’in Abuzer A. İsimli polis memurunu “Abuzer Kadayıf” diyerek aşağıladığı belirtildi. İddianamede, Özerk’in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesinin alındığı sırada da polis memurlarına kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuğba Özerk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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