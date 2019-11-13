Tuğba Özerk hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

1 AFP'ye YPG'ye resmiyet kazandırma derdinde Türkiye'nin yok etmek için çalıştığı YPG'ye Avrupa medyası her defasında devlet sıfatı kazandırmak için çalışıyor.

2 Rakibimiz İzlanda, İstanbul'da A Milli Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın (14 Kasım) karşı karşıya geleceği İzlanda, İstanbul'a geldi.

3 MSB: EYP ve mayın imha faaliyetleri sürüyor Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

4 Z kuşağı, kripto parayı geleceğin aracı olarak görüyor KPMG'nin araştırmasına göre ABD'de Z kuşağı başta olmak üzere tüm kuşaklar, kripto parada gelecek olduğu konusunda hemfikir.

5 Bitlis, patatesten 260 milyon lira kazanıyor Bitlis'te yetişen birkaç önemli üründen biri olan patates, başta Ahlat ilçesi olmak üzere tüm şehirde yaygın olarak üretilerek, şehrin istihdamına ve ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

6 Fatih Bulut hakkında soruşturma Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etmişti. Bulut hakkında soruşturma başlatıldı.