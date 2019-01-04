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Türkiye'de 2018 yılında trafiğe çıkan araç sayısı arttı

2017'nin yılının Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde trafiğe çıkan araç sayısı 631 bin 293 artış gösterdi.

AA | 04.01.2019 - 10:49..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TRAFİĞE KAYITLI OLAN ARAÇ SAYISI  YÜZDE 3,2 ARTTI

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak, 22 milyon 134 bin 792'den 22 milyon 850 bin 238'e yükseldi.

ARAÇLARIN TÜRLERİ

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe çıkan araç sayısı arttı

KASIMDA TRAFİĞE 66 BİN 578 ARAÇ EKLENDİ

Kasımda, trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 66 bin 578 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 67,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 10,1 ile motosiklet, yüzde 5,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ VAR

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 74,7 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 140,9, minibüste yüzde 19,5, kamyonette yüzde 129, kamyonda yüzde 33,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 4,6, motosiklette yüzde 32, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,4, traktörde ise yüzde 4,8 azalış oldu.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe çıkan araç sayısı arttı
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Söz konusu ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 39,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 35,4, minibüste yüzde 55,9, otobüste yüzde 45,7, kamyonette yüzde 48, kamyonda yüzde 72, motosiklette yüzde 27,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 72,2, traktörde ise yüzde 51 oldu.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe çıkan araç sayısı arttı

215 BİN 869 ARAÇ TRAFİKTEN KAYDINI SİLDİRDİ

Ocak-kasım döneminde 847 bin 162 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 215 bin 869 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 631 bin 293 arttı.

KASIM AYINDA DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR DA VARDI

Kasım ayında devri yapılan toplam 603 bin 776 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 4 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Kasımda devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 390 bin 486 otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,7'si dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 488 bin 123 otomobilin yüzde 43,6'sı 1501-1600, yüzde 27,1'i 1401-1500, yüzde 13'ü 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe çıkan araç sayısı arttı

RENKLER DE İSTATİKTİKLERDE YER ALDI

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 56'sı beyaz, yüzde 21,5'i gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,7'si diğer renklerden oluştu.

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