taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0596
Euro
6.7873
Altın
1284.89
Borsa
87185.15
Gram Altın
250.617

Tülin Şahin hamile

Birkaç ay önce Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, anne oluyor.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren ünlü manken Tülin Şahin, sonunda beklediği güzel haberi aldı.

TÜRKİYE'DE DOĞURACAK

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlenerek birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamile. Ünlü manken, hamilelik sürecini Türkiye’de geçirecek ve doğumunu da İstanbul’da gerçekleştirecek.

BEBEĞİ BEKLİYORLAR

Rahat bir hamilelik süreci yaşayan Tülin Şahin, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Tülin Şahin hamile

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

474
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

196
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

86
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

163
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

341
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

18
ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir