Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren ünlü manken Tülin Şahin, sonunda beklediği güzel haberi aldı.

TÜRKİYE'DE DOĞURACAK

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlenerek birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamile. Ünlü manken, hamilelik sürecini Türkiye’de geçirecek ve doğumunu da İstanbul’da gerçekleştirecek.

BEBEĞİ BEKLİYORLAR

Rahat bir hamilelik süreci yaşayan Tülin Şahin, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.